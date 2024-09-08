إجراءات عاجلة للتكفل بمتضرري بشار

عقد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على مستوى خلية الأزمة بمقر ولاية بشار اجتماعا خصص لتقييم لمخلفات الأمطار الأخيرة، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

بحضور كل من كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، وكذا بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، وكافة السلطات المحلية، الاجتماع، أكد وزير الداخلية على ضرورة الإيفاد العاجل للجان تعنى بالإحصاء الدقيق للمواطنين المتضررين و الخسائر التي لحقت بهم، يضيف البيان.

وخلال هذا الاجتماع، -حسب المصدر- "قدم والي ولاية بشار، عرضًا حول الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير آثار تساقط الإمطار، وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى إجلاء و إيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة بعيدا عن كل المخاطر والتكفل بمستلزماتها."

وذكر الوزير، "حرص السلطات العمومية على ضرورة الاستتباب العاجل للوضع من خلال رصد الأضرار التي مست شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية والعمل على إصلاحها العاجل".

كما تم التنويه بمستوى تجند مصالح الحماية المدنية وقرار تعزيز فرق التدخل الإضافية الذي سيتم إقحامها ابتداء من مساء اليوم، مع الإشادة بالمرافقة النوعية للجيش الوطني الشعبي و دعمه المتواصل لجهود التدخل و الإغاثة".