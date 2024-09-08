مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين تنتقد أرقام شرفي

أصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، لرئاسيات 07 سبتمبر 2024، مساء اليوم الأحد، بيانا انتقدت فيه النتائج المعلن عنها.

وجاء في الوثيقة "تبلغ المديريات الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

ومن بين النقاط التي ركز عليها البيان " تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية و الولائية ."

وانتقدت مديريات المترشحين "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة."

كما أشار البيان إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".

وكان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، أعلن مساء اليوم، نتائج الرئاسيات بفوز المترشح عبد المجيد تبون.

وفور إعلانها انتقدت مديرتي المترشحين أوشيش وحساني الأرقام المعلنة، قبل أن تلتحق بهما مديرية المترشح عبد المجيد تبون.