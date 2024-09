Les directions de campagne des trois candidats critiquent les chiffres de l’ANIE

Les directions de campagne des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre ont publié ce dimanche soir un communiqué commun informant l'opinion publique nationale de l'opacité, des contradictions et des incohérences dans les chiffres annoncés par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) concernant les résultats provisoires.

Le communiqué, signé par les directions de campagne des trois candidats Youssef Aouchiche, du Front des forces socialistes (FFS), d’Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant et de Hassani Chérif Abdelali, du Mouvement de la société pour la paix (MSP), souligne le manque de clarté et les contradictions dans les chiffres relatifs aux taux de participation, ainsi que les incohérences entre les chiffres annoncés par le président de l'ANIE et les procès-verbaux de dépouillement et de comptabilisation des voix des commissions électorales communales et wilayales.

Il a également souligné l'obscurité du communiqué annonçant les résultats provisoires, manquant de nombreuses informations essentielles habituellement fournies lors de la proclamation des résultats dans les élections nationales importantes.

Le communiqué souligne, enfin, les irrégularités dans l'annonce des pourcentages obtenus par chaque candidat.