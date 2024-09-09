وهران: حريق بمستشفى الأطفال كناستال

شب حريق بمستشفى طب الأطفال كناستال وهران، الليلة الماضية، في حدود الواحدة صباحا، بالطابق تحت الأرضي، قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية لإخماد الحريق، ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق، ولم يتم تسجيل خسائر بشرية، فيما سارعت سيارات الإسعاف التابعة للحماية والسلك الطبي إلى إجلاء 38 طفلا، من بينهم 4 يعانون من ضيق في التنفس، إلى المركز الاستشفائي الجامعي لوهران الدكتور بن عودة بن زرجب.

والي وهران، السعيد سعيود، تنقل مباشرة، بعد الحادثة، إلى عين المكان، وشكل خلية أزمة، وتم فتح تحقيق في أسباب نشوب الحريق وإعادة ترميم الأجزاء المتضررة بسرعة. ولحسن الحظ لم يتم تسجيل إصابات وسط المرضى.

للتذكير، سبق تسجيل حادث مماثل بنفس المستشفى بسبب حريق بأحد أجنحة المؤسسة دون تسجيل أضرار بشرية.