أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسبما أوردته منصة "الطاقة".

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 6 سبتمبر، على انخفاض بأكثر من 2%، لتواصل الخسائر التي لحقت بها في الجلسات الماضية، كما سجلت خسائر أسبوعية حادة.

وبحلول الساعة 05:46 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.82%، لتصل إلى 71.64 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.90%، لتصل إلى 68.27 دولارًا للبرميل.