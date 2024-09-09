اتهامات من غزة لقناتي "العربية" و"الحدث"

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استيائه الشديد، من التغطية الإعلامية "غير الموضوعية" لقناتي "العربية" و"الحدث"، تجاه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

واتهم المكتب في بيان، اليوم، حالة "الهبوط الإعلامي الحاد" التي انزلقت إليها قناتا "العربية" و"الحدث" في الاصطفاف إلى جانب رواية الاحتلال الإسرائيلي، ضد رواية ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هاتين القناتين لم يكن لهما موقف مسؤول أمام جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وضد المدنيين، مبينا أن سياستهما التحريرية تُظهر تأييداً صادماً لسياسة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب في رسالته التي وصلت إدارة القناتين خلال شهر جويلية الماضي، "إن القناتين (العربية والحدث) منحازتان بشكل صادم لرواية الاحتلال الصهيوني المجرم الذي قتل من شعبنا الفلسطيني العظيم حتى كتابة تلك الرسالة 38983 شهيداً وأصاب 89727 جريحاً".

وأضاف المكتب في رسالته: "وإن لم تتمكن القناتان من الانحياز إلى الحق الفلسطيني فعليهما على الأقل عدم تبني رواية الاحتلال والجيش الصهيوني بهذه الصورة المُسيئة".

وأعرب المكتب، من خلال الرسالة، عن أمله في "أن تقوم القناتان بإعادة تقييم سياستهما التحريرية وتغطيتهما الإعلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية وبحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بحيث تكون منحازة إلى القضية الفلسطينية".