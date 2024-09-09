حصيلة تدخلات الحماية المدنية بولايتي النعامة وبشار

قدمت مصالح الحماية المدنية، اليوم، حصيلة تدخلاتها إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وجاء في منشور لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن "مصالح الحماية المدنية تدخلت بكل من ولاية النعامة، حيث تم إنقاذ ببلدية عين الصفراء 9 أشخاص حاصرتهم مياه الوادي بحي مولاي الهاشمي، وتم إنقاذ 45 شخصا حاصرتهم مياه الواد بوسط مدينة العين الصفراء، وإنقاذ شخصين عالقين بمقر بنك BNA بعدما حاصرتهم مياه الوادي، بالإضافة إلى إنقاذ عائلة من 4 أفراد محصورين بمنزل بحي أول نوفمبر".

وأضاف البيان، أنه "تم إنقاذ عائلة من 3 أفراد بعدما حاصرتهم مياه الوادي بحي أول نوفمبر، وإنقاذ 23 شاة و قرة وعجلا بحي القصر سيدي بوجمعة".

أما بولاية بشار، فقامت مصالح الحماية المدنية بإنقاذ شخص بوادي مسور بالقنادسة، حسب نفس المصدر.

كما تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، بعد أن حاصرته مياه وادي ملال ببلدية الغاسول بولاية البيض.