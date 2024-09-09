سليماني يتفق مع هذا النادي

اتفقت، أمس، إدارة شباب بلوزداد مع المهاجم إسلام سليماني، لتدعيم صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

وبحسب مصادر "الخبر"، فإن المحادثات التي تمت رئيس مجلس الإدارة، مهدي رابحي، وهداف "الخضر"، في اللقاء الذي جمعهما، سهرة أمس، لم تدم طويلا، وتم فيها الاتفاق على الشق المالي ومدة العقد، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل، التي من المنتظر الانتهاء منها اليوم، والتوقيع مباشرة على العقد.

وبحسب ذات المصادر، فإن المدرب كورتين مارتينز التقى سليماني بعدما أنهى مفاوضاته مع رابحي، وتحدث المدرب واللاعب عن الجانب الفني، خاصة وأن الفريق بحاجة لخبرة سليماني في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا التي يطمح فيها أبناء "لعقيبة" للذهاب بعيدا هذا الموسم.

وكان سليماني محل أطماع العديد من الأندية خلال الميركاتو الحالي، ولديه عدة عروض من سانت إتيان وشارل لوروا، لكنه فضل العودة إلى الشباب الذي غادره قبل 12 سنة نحو الاحتراف، ويطمح من خلال العودة للبطولة الوطنية لطرق أبواب المنتخب الوطني مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، مثلما حدث مع بلايلي، الموسم الماضي، في مولودية الجزائر.

للتذكير، فإن الميركاتو في الجزائر سيغلق أبوابه غدا في منتصف الليل.