جديد في شبيبة القبائل

يستعد فريق شبيبة القبائل، هذا المساء، لتقديم لاعبه الجديد والأخير في مرحلة التحويلات الصيفية الحالية.

فقد تعاقدت إدارة "الكناري" مع المدافع الأيسر، المالي، يوسوف كوني (29 سنة)، قادما من فريق مولنباك البلجيكي، وهو خريج أكاديمية جون مارك غيو في باماكو بمالي، وحمل ألوان نادي ليل ورامس وأولمبيك ليون وتروا وأجاكسيو بفرنسا، كما خاض تجارب قصيرة في تركيا مع نادي هاتاي، وقبلها في إسبانيا مع نادي التشي.

وبات كوني المستقدم رقم 11 في الفريق، خلال مرحلة التحويلات الصيفية، بعد كل من الحارس ڤايا مرباح من اتحاد طنجة، رضا حميدي، ظهير أيمن، وإيدير مقدم، مدافع من فريق أتلتيك بارادو، عجوط لوناس، مهاجم رديف شباب بلوزداد، ساديو كوناتي وباباكار سار، لاعب الوسط من فريق سيمبا التنزاني، المهاجم أيمن لحمري، جناح شبيبة الساورة، المدافع أمين مداني، ولاعب الوسط، شكال حاجي، من شباب قسنطينة، وأخيرا والترا بوليا، مهاجم النهضة العماني.

وكشف مصدر عليم أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الشبيبة التعاقد مع اللاعب رياض بودبوز، الموجود دون فريق، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب من المسؤولين، ولا حتى المدرب، عبد الحق بن شيخة، الذي أشرف عليه لفترة مع المنتخب الوطني.