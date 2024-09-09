الشلف: العامل سارق الأورو في قبضة الأمن

أوقفت مصلحة الأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية الشلف، مشتبها فيه يبلغ من العمر 28 سنة، تورط في قضية سرقة مبلغ مالي، من العملة الأجنبية، وهذا بعد تلقي فصيلة الشرطة القضائية شكوى بخصوص تعرض صاحب محل تجاري، وسط مدينة الشلف لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ7500 ورو من قبل عامل بذات المحل، والذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد مكن العمل الاستعلاماتي الميداني، المدعوم بتحريات، وأبحاث معمقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة، من الإطاحة به على متن مركبة بوسط مدينة الشلف، عثر بداخلها على خنجر من الحجم الكبير وعصا خشبية، كما تم استرجاع جل المبلغ المالي المستولى عليه من لدن هذا الأخير.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه به، وقدم بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية .