عطال في طريقه إلى الخليج

كشفت تقارير إعلامية عن انتقال "وشيك" للمدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، إلى صفوف السد القطري.

وأشار موقع "فوت مركاتو"، المتخصص في انتقالات اللاعبين، إلى أن وكيل أعمال اللاعب الجزائري أنهى تفاصيل الاتفاق مع مسؤولي السد القطري، وبقيت فقط تفاصيل بسيطة، قبل التوقيع على العقد الذي سيربط المدافع الأسبق لنادي نيس مع الفريق القطري إلى غاية نهاية جوان 2026.

وارتبط اسم عطال، خلال مرحلة التحويلات الصيفية، بعدد من الأندية الأوروبية، وكان أبرزها نادي أولمبيك مرسيليا، لكن دون أن تتجسد تلك الاتصالات في عروض نهائية، لأسباب مالية وأخرى خارجة عن النطاق الرياضي.