الشلف: اكتشاف ورشة لإنتاج المواد الصيدلانية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها، اليوم، من اكتشاف مؤسسة غير معتمدة لإنتاج المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية أنشأها صاحبها بوثائق مزورة .

وجاءت هذه العملية، على إثر استغلال معلومات عن نشاط مؤسسة مختصة في إنتاج المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بولاية الشلف، أنشأها صاحبها ذو 34 سنة بأوراق اعتماد وترخيص مقلدة ودون الحصول على مقرر التسجيل من المصالح المختصة .

وقد أفضت التحقيقات التي قام بها عناصر ذات الفرقة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف إلى الوقوف على مخبر ومصنع مجهز لتصنيع وإنتاج المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية الموجهة للطب البشري مع معاينة مواد أولية وأخرى مصنعة منتهية الصلاحية متمثلة في كحول طبي ومطهرات من مختلف الأنواع. كما بينت التحريات أيضا عن تعاقد صاحب المؤسسة غير الشرعية مع عدة مؤسسات عمومية للصحة بمدينة الشلف والولايات المجاورة لتموينهم بالمنتجات الصيدلانية .

وقد تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الذي أودعه الحبس المؤقت .