العاصمة: الإطاحة بعصابة نصبت على طلبة جامعيين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بمجموعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 6 أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على طلبة جامعيين، حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان عن المصالح ذاتها.

وأوضح المصدر نفسه، أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية بالأبيار، تمكنت من الاطاحة بعناصر العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50سنة".

وانطلقت التحقيقات في القضية، يضيف البيان، بعد "تسجيل طالبة جامعية لشكوى لدى مصالح الشرطة، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال في مبلغ مالي معتبر قدره 15 ألف أورو، على يد جماعة أوهمتها بالدراسة في جامعة بدولة أجنبية".

ومع بداية التحريات واستغلالا لمعلومات أمنية "اتسعت دائرة ضحايا هذه المجموعة من الطلبة الجامعيين الذين نصب عليهم في مبالغ مالية معتبرة، وبالاستغلال الأمثل للوسائل التقنية والمادية المتاحة، والذي كان مدعما بإذن بالتفتيش وكذا تمديد الاختصاص، تمكن عناصر الفرقة من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق الـ632 مليون سنتيم ومبالغ بالعملة الأجنبية قدرت بـ35495 أورو".

كما تم " استرجاع مبلغ بقيمة 10132 دولار و1020بوندا، ومبالغ مالية أخرى من عملات لدول مختلفة، علاوة على معدات للإعلام الآلي (حواسيب و طابعات) و أختام إدارية مختلفة".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "تكوين جمعية إجرامية منظمة عابرة للحدود لغرض الإعداد لجناية تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا النصب والاحتيال"، وفقا للمصدر ذاته.