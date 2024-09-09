اليامين زروال يهنئ رئيس الجمهورية

هنأ رئيس الجمهورية الأسبق، اليامين زروال، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب فوزه بعهدة رئاسية ثانية على رأس البلاد.

ونشرت رئاسية الجمهورية، اليوم، فحوى الرسالة التي جاء فيها "هنأ رئيس الجمهورية الأسبق المحترم، السيد اليامين زروال، أخاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة المتجددة فيه من قبل الشعب الجزائري، وفوزه بعهدة رئاسية ثانية، متمنيا له التوفيق والسداد في مسيرته للسنوات الخمس المقبلة."

وأضاف البيان "ومن جهته شكر السيد الرئيس، أخاه رئيس الجمهورية الأسبق السيد اليامين زروال على مشاعره النبيلة وإخلاصه للوطن، متمنيا له دوام الصحة والعافية."