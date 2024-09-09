تأخير مباراة "الحمراوة" خدمة لبلوزداد والاتحاد

تراجعت السلطات المحلية لولاية وهران عن رفضها استقبال مباراتي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية على ملعب ميلود هدفي، وهذا بعد أن لجأت رابطة كرة القدم المحترفة إلى تأخير موعد مباراة الجولة الأولى للموسم الكروي الجديد 2024/2025، بين مولودية وهران وشبيبة الساورة.

وكانت رابطة كرة القدم المحترفة تتوجه نحو إعطاء شارة انطلاق الموسم الكروي الجديد، يوم 19 سبتمبر الجاري، من ملعب ميلود هدفي بوهران، بمناسبة مباراة الجولة الأولى بين مولودية وهران وضيفها شبيبة الساورة، مع اعتماد تقنية التحكيم بالفيديو لأول مرة في مباريات البطولة المحلية.

وعلى ضوء هذا، أبلغت السلطات المحلية لوهران مسؤولي "الفاف"، على هامش مباراة "الخضر" الأخيرة أمام غينيا الاستوائية، استحالة الموافقة على طلب شباب بلوزداد واتحاد العاصمة استقبال مبارياتهما في المنافسة القارية خلال الدور التمهيدي الثاني على هذا الملعب، لتزامنها مع موعد مباراة افتتاح "الحمراوة"، وهو ما وضع الشباب والاتحاد أمام معضلة حقيقية في ظل غياب خيارات أخرى لاحتضان هاتين المباراتين (غلق ملعب 5 جويلية ومانديلا)،

وبعد تدخل وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع رابطة كرة القدم، تم اللجوء إلى تعديل البرنامج، والذي على ضوئه سيستقبل شباب بلوزداد فريق الجمارك البوركينابي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية على ملعب ميلود هدفي بوهران، مساء يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن يحتضن ذات الملعب، يوم 22 سبتمبر، مباراة الإياب للدور التصفوي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي، بين اتحاد العاصمة والملعب التونسي، بالمقابل تم تأجيل مباراة مولودية وهران وشبيبة الساورة إلى تاريخ 1 أكتوبر وهو موعد اجراء المباريات المتأخرة عن الجولة الأولى.