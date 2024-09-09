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مجتمع

عطاف في القاهرة

9 سبتمبر 2024 ()

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حلّ وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بالقاهرة، للمشاركة في الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للزوارة.

وأضاف البيان، أنه من "المنتظر أن تعرف أشغال الدورة التي ستنعقد أشغالها يوم غد الثلاثاء، مناقشة حزمة من المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات العمل العربي المشترك."

وفي مقدمة هذه القضايا، -حسب بيان الوزارة- "التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والمنطقة برمتها،  جراء التصعيد (الصهيوني) متعدد الجبهات والوجهات، إلى جانب الأزمات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية."

وعلى هامش أشغال الدورة، سيعقد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، وذلك في إطار "تنسيق المساعي التي تقوم بها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن للمساهمة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، والمرافعة من أجل القضية المركزية للأمة العربية، القضية الفلسطينية"، تضيف الوزارة.

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