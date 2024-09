Liamine Zeroual félicite le président de la République

L'ancien président de la République, Liamine Zéroual, a félicité le président Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection pour un second mandat à la tête du pays.

"L'ancien président de la République, Monsieur Liamine Zéroual, a félicité son frère, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance renouvelée que lui a accordée le peuple algérien et pour sa victoire à un second mandat présidentiel, lui souhaitant succès et réussite pour les cinq prochaines années", lit-on dans un communiqué de la Présidence de la République, rendu public ce lundi.

"Le président Tebboune a, de son côté, remercié son frère, l'ancien président Liamine Zéroual, pour ses nobles sentiments et sa loyauté envers la nation, lui souhaitant une bonne santé et une longue vie", ajoute le communiqué.