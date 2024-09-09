ميلة: تفكيك شبكة سرقة عدادات المياه

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة شلغوم العيد بأمن ولاية ميلة الأسبوع الفارط من الإطاحة بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، ينشطون ضمن شبكة إجرامية تحترف سرقة عدادات المياه.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي الفرقة لشكاوى عديدة من مواطنين بخصوص تعرض مساكنهم لعملية السرقة التي طالت عدادات المياه، و هذا عبر مختلف أحياء مدينة شلغوم العيد، و باستغلال عنصر الاستعلام و تكثيف التحريات، تم تحديد هوية و توقيف أفراد الشبكة تباعا، مع استرجاع مجموعة من القطع الخاصة بالعدادات المسروقة.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهة أخرى، تمكنت ذات العناصر من توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، و حجز صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ 26 غراما، تم ضبطها بحوزة المعني بينما كان يقوم بترويجها على مستوى أحد أحياء مدينة شلغوم العيد.

المشتبه فيه اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وتم تقديمه أمام النيابة المختصة.