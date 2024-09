Aouchiche appelle à l’ouverture d’une enquête sur les résultats du scrutin

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à l'élection présidentielle du 7 septembre, Youssef Aouchiche, a remis en question la crédibilité et la validité des résultats du scrutin annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), les qualifiant de falsifiés. Il a appelé à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités et prendre des mesures concrètes pour éviter que cela ne se reproduise lors de prochaines élections.

Lors d'une conférence de presse qu’il a animé aujourd'hui, Aouchiche a exprimé son inquiétude quant à "l'absence de transparence et à l'opacité qui ont entouré le processus de collecte et d'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle." Il a déclaré que cette situation "place le pays dans une position inconfortable, voire dangereuse".

Dans son message adressé à ses électeurs, Aouchiche a remercié "les Algériennes et les Algériens qui ont placé leur confiance en lui, en lui accordant leurs voix, ainsi que tous ceux qui l'ont accompagné durant la campagne électorale".

"Même si nous n'étions pas très optimistes quant à l'organisation d'élections libres et transparentes, l'annonce de chiffres falsifiés, qui ne correspondent même pas aux procès-verbaux remis par les bureaux de vote aux représentants des candidats et aux voix réellement exprimées, constitue une violation de la volonté populaire", a-t-il ajouté.

Aouchiche a, également, dénoncé le "des résultats gonflés dans plusieurs bureaux de vote de manière illogique, où l'administration locale a montré un enthousiasme excessif et un parti pris flagrant, alors que la loi interdit strictement toute intervention de la part des représentants de l'administration dans l'organisation des élections".

Il a tenu l'ANIE pour responsable des "dérives graves qui compromettent le processus électoral", affirmant qu'elle devrait garantir la transparence de l'ensemble du processus.

"Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour préserver le choix et la volonté des électeurs, et nous demandons l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie pour établir les responsabilités", a-t-il déclaré.

Il a, également, souligné l'importance de prendre des mesures pour mettre fin définitivement à ces pratiques, afin de garantir qu'elles ne se reproduisent pas lors des prochaines élections. Cela permettrait de renforcer la crédibilité du processus électoral et d'encourager une plus grande participation citoyenne.

Sur un autre plan, Aouchiche a déclaré : "Nous avons atteint plusieurs de nos objectifs stratégiques, notamment la défense des intérêts supérieurs de la nation et la préservation des espaces de liberté et du débat démocratique." Et d’ajouter : " Nous avons, avant tout, présenté un projet de société alternatif visant à apporter un véritable changement dans le pays."

Aouchiche a aussi mis en avant le succès du FFS dans sa réintégration au cœur de la scène politique nationale et dans l'élargissement de sa base militante et sociale à travers les 58 wilayas du pays, ainsi qu'au sein de la communauté algérienne établies à l'étranger.

Enfin, Aouchiche a mentionné que le FFS avait réussi à élever le débat politique, en passant d'une simple dualité entre participation et boycott à un affrontement de projets présidentiels. Il a, également, souligné avoir initié un débat sur le financement des programmes électoraux, un sujet inédit dans l'histoire du pays depuis l'indépendance.