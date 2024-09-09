توجيهات وتدابير هامة تحسبا للدخول الجامعي

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، لقاء تحضيريا، تحسبا للدخول الجامعي للسنة الجامعية 2024/ 2025، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وخلال اللقاء مع رؤساء الندوات الجامعية (وسط، غرب، شرق)، بحضور إطارات الوزارة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت عنوان المحاضرة الافتتاحية ستكون الجامعة وصناعة الممكن، أسدى بداري –حسب بيان الوزارة- التوجيهات والتدابير اللازم اتخاذها لضمان دخول جامعي ناجح في الشقين البيداغوجي والخدماتي، وتقوية الدور الاقتصادي للجامعة، والمواصلة في تنفيذ القرار 1275.

وأمر الوزير أيضا، بالعمل على استغلال براءات الاختراع المحصل عليها، وتعميم الشباك الوحيد لتقريب خدمات السجل التجاري والمؤسسات المالية، وتحديث المواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية.