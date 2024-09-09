بن زايد يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية، أن "سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعث برقية تهنئة إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".

وبهذه المناسبة أيضا، بعث "سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون"، يضيف البيان.