ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهانيه الحارة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فإن ماكرون أوضح في رسالة التهنئة أن "العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية، في كل المجالات ولاسيما منها المجال الأمني ومكافحة الإرهاب".

وجاء في تهنئة ماكرون، -وفق الرئاسة- بأن "الحوار بين الجزائر وفرنسا، يعد أساسيا خاصة مع تواجد الجزائر في مجلس الأمن الأممي".

واعتبر ماكرون، أن "روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر، وأنه يعتزم بحزم مواصلة، العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر، لتجديد الشراكة بين بلدينا"، يختتم بيان الرئاسة.

وتأتي هذه التهنئة التي حرص فيها الرئيس الفرنسي التذكير بالعلاقات بين البلدين ومتحدثا عن اتفاق الجزائر، ورغبته في ترقيتها (العلاقات الثنائية بين البلدين) في وقت قررت فيه الجزائر خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي عقب قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.