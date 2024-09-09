مشروع هام لسوناطراك في تركيا

أعلن، اليوم الإثنين، مجمع سوناطراك وشريكه التركي "رونسانس" عن القرار النهائي للاستثمار في مشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان في تركيا، حسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وتم الإعلان عن هذا القرار النهائي خلال حفل نظم بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع العمومي، رشيد حشيشي، ونظيره التركي، إيرمان إيليجاك.

ويتضمن هذا المشروع إنجاز مركب صناعي، في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" في مقاطعة أضنة بتركيا، يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان، ووحدة لإنتاج البوليبروبيلان، بالإضافة إلى وحدات مشتركة (منشآت للمرافق والتخزين).

وتساهم سوناطراك في هذا المشروع عبر فرعها الدولي "سوناطراك بتروليوم إنفستمنت كورب" بنسبة 34 بالمائة، وتتكفل بتوفير المادة الأولية المتمثلة في البروبان، وذلك بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية.

من جهتها، تساهم شركة "رونسانس" القابضة في المشروع بنسبة 66 بالمائة، يضيف المصدر ذاته.

ويندرج مشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان في تركيا -حسب البيان- "في إطار استراتيجية سوناطراك الهادفة إلى توسيع نشاطاتها على المستوى الدولي وتنويعها وتطويرها من خلال تثمين المحروقات" لاسيما في مجال البتروكيمياء.