الجلفة: وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بمسعد

في حادث مرور مأساوي وقع مساء اليوم في حدود الساعة 18سا و38د بحي طريق تقرت بالمقاطعة الإدارية مسعد في الجلفة، لقي شاب يبلغ من العمر 30 عامًا حتفه، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 14 و62 عامًا بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث نجم عن اصطدام مباشر بين سيارة من نوع هيونداي أكسنت ودراجة نارية من نوع ليفان. فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بمسعد تدخلت فور وقوع الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى مستشفى مسعد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أما جثة الضحية، فقد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.