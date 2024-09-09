مستغانم: حجز كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

أفاد بيان للمصلحة الولائية للأمن العمومي، فرع شرطة البيئة والعمران، بأمن ولاية مستغانم، أنها تمكنت على إثر نقطة مراقبة، على مستوى الحاجز الأمني ببلدية مزغران من توقيف مركبة سياحية، وشاحنة. وبعد إجراء المراقبة الإدارية، والأمنية تم العثور بداخل المركبة الأولى على 70 كلغ من اللحوم البيضاء (60 كلغ من الدجاج، و10 كلغ ديك رومي) موجهة للاستهلاك البشري . كما ضبط بالمركبة الثانية كمية من اللحوم البيضاء، والمقدر وزنها بــ 659 كلغ، مع حجز مواد غذائية استهلاكية (بيض، وياوورت) لانعدام الفوترة. وبعد قيام الطبيب البيطري بمعاينة اللحوم المحجوزة، والمقدر وزنها إجمالا بـ 729 كلغ، أكد بأنها لا تتوفر على وسم تاريـخ الذبح، ونهاية الاستهلاك، غير مرفوقة بشهادة فحص بيطرية ذات مصدر مجهول، وغير صالحة للاستهلاك البشري. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات جزائية ضد المخالفين، فيما تم تحويل كمية اللحوم المحجوزة إلى الاستهلاك الحيواني بحديقة الحيوانات بمستغانم جيلالي لخضاري.