دعوة المسلمين لهبة لحماية الأقصى

حمّلت هيئات إسلامية بالقدس المحتلة، المجتمع الدولي وخاصة دول العالم الإسلامي، مسؤولية عدم وقف تجاوزات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للخطوط الحمراء في تدنيس واستباحة حرمة المسجد الأقصى الشريف.



وأوضحت الهيئات (مجلس الأوقاف، الهيئة الإسلامية العليا، ديوان قاضي القضاة، دائرة الإفتاء الفلسطينية ودائرة أوقاف القدس)، في بيان، أن شرطة الاحتلال تطلق أيادي المتطرفين اليهود لممارسة أشكال متعددة من الطقوس التلمودية والرقص والمجون والصراخ ورفع الأعلام والنفخ بالبوق، ملفتة إلى أن ذلك تحد سافر ومستفز لكل مسلم، لا بل ولكل حر شريف في العالم.

وطالبت الهيئات الإسلامية بحكم واجبها العقدي على اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف الاعتداءات التهويدية الفظيعة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، الذي بات يهدد سلامة ووظيفة أولى القبلتين ومسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



وحثت الهيئات مسلمي فلسطين والعالم المسلم كل حسب استطاعته للدفاع عن المسجد الأقصى، وشد الرحال للصلاة فيه ليبقى عامرا بالمسلمين وحدهم.

وأكدت أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونم فوق الأرض وتحتها، كما كان منذ أن بنته الملائكة، بنص الحديث الشريف، مسجدا إسلاميا خالصا لا يقبل القسمة ولا الشراكة.



