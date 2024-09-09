سيدي بلعباس : سقوط عدد كبير من الجرحى باقليم بلعربي

تسبب اصطدام عنيف كان قد وقع قبل موعد مغرب يوم الإثنين بن سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة في إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، ما استدعى تدخل أفراد الإسعافات التابعين لوحدة الحماية المدنية تلموني لأجل اسعاف المصابين قبل التكفل بنقلهم صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

ويوجد من ضمن المصابين 04 أطفال كانوا على متن السيارة تبين معاناتهم من جروح و اصابات متعددة ، فيما تعاني البقية من حالات صدمة ، مع الاشارة في الأخير إلى بقاء مخرج بلدية بلعربي صوب حدود ولاية سعيدة من بين اخطر المحاور الطرقية بولاية سيدي بلعباس بسبب منعرجاته وضيق عرضه بدليل تصنيفه من ضمن أكثر المحاور التي تشهد أكبر عدد من حوادث المرور بالولاية.