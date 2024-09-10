أمطار غزيرة على هذه الولايات (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

وتوقع ذات المصدر، في نشرية خاصة، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد على ولايات بشار، النعامة، البيض، تلمسان، سيدي بلعباس وسعيدة، وذلك بداية من التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أفادت المصالح ذاتها بأن أمطارا رعدية ستميز كلا من ولايات الطارف، عنابة، ڤالمة، سوق أهراس، إليزي، جانت، إن صالح وتمنراست، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل .