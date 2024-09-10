آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

أمطار غزيرة على هذه الولايات (تحديث)

10 سبتمبر 2024 ()
+ -

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

وتوقع ذات المصدر، في نشرية خاصة، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد على ولايات بشار، النعامة، البيض، تلمسان، سيدي بلعباس وسعيدة، وذلك بداية من التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أفادت المصالح ذاتها بأن أمطارا رعدية ستميز كلا من ولايات الطارف، عنابة، ڤالمة، سوق أهراس، إليزي، جانت، إن صالح وتمنراست، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل .

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون

    10901 قراءة
  • 3

    نتائج الرئاسيات: أوشيش يدعو لفتح تحقيق

    10398 قراءة
  • 4

    سلطة الانتخابات تلقي بالكرة في مرمى "الدستورية"

    7200 قراءة
  • 5

    الجزائر - ليبيريا.. القنوات الناقلة للمباراة

    5954 قراءة