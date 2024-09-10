مجزرة مروعة جديدة للصهاينة في غزة

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة، فجر اليوم الثلاثاء، في المواصي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استنادا إلى مصادر طبية، باستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل وجرح العشرات، بينهم حالات حرجة وأخرى بتر في الأطراف، جراء قصف للاحتلال الصهيوني الذي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، وأكدت أن غالبية الشهداء في المجزرة المروعة هم أطفال ونساء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلات بأكملها مسحت من السجل المدني جراء هذه المجزرة، لافتة إلى وجود حفر عميقة يتراوح عمقها ما بين 9 و12 مترا خلفها القصف الصهيوني على خيام النازحين.

وحسب مصادر صحفية، استخدم في هذا العدوان خمسة صواريخ تسببت في دمار شامل مع انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني الهمجي المكثف والشامل على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، جوا وبرا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.