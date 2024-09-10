تيبازة: حجز كيلوغرام من الكوكايين

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة بولاية تيبازة، بشخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تختص في الاتجار بالمخدرات بمختلف أنواعها، وحجزت لديهما أزيد من 1 كلغ من الكوكايين وقرابة 6 كلغ من الكيف المعالج.

كشفت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "عملية توقيف أفراد هذه الشبكة، تمت الأسبوع الماضي، بعد استغلال معلومات مفادها قيامهم بنقل وتخزين كمية من المخدرات لغرض ترويجها بمناطق مختلفة من ولاية تيبازة، بحيث نفذت مصالح الأمن خطة ميدانية مكنت من توقيف شخصين".

وأضاف المصدر ذاته "وبالتنسيق مع النيابة تم تنفيذ أذونات تفتيش مساكنهما، فكانت الأبحاث إيجابية مكنت من ضبط وحجز1 كلغ و124 غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) و62 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ5 كلغ و950 غ".

كما تمكنت ذات الفرقة من حجز 3 سيارات كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم، إضافة إلى مبلغ مالي.

وكشفت مصالح الأمن أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة، عن قضية حيازة وإخفاء المخدرات والمخدرات الصلبة لغرض المتاجرة بها بصفة غير مشروعة.