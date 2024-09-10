أشغال صيانة بمنحدر الجباحية بالبويرة

شرعت، اليوم الثلاثاء، المصالح التقنية لـ"الجزائرية للطرق السيارة"، على مستوى منحدر الجباحية بالطريق السيار شرق - غرب بولاية البويرة، في عملية صيانة.

وتمثلت الأشغال التي تقوم بها المصالح التقنية في إزالة الاهتراءات ومعالجة التشوهات التي أدت إلى تدهور الطريق على مستوى منحدر الجباحية باتجاه الجزائر، خاصة بالرواق المخصص للشاحنات.

ولقد سخرت مصالح "الجزائرية للطرق السيارة" أعوان الصيانة وآليات الأشغال العمومية لتأدية المهمة. ودعت "الجزائرية للطرق السيارة"، في بيان لها، مستعملي الطريق إلى "الانتباه وتخفيض السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال".

وتأتي أعمال الصيانة هذه عقب الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر مديرية الأشغال العمومية بالبويرة، وتم اتخاذ يومها عدة قرارات للحد من حوادث المرور بهذا المنحدر.

ونشير أيضا إلى أن مصالح الدرك الوطني باشرت بتفعيل إجراءات من أجل التحسيس من مخاطر الزيادة في السرعة، وذلك بإقامة حاجز أمن بمنطقة معصرة ببلدية جباحية، قبل دخول المنحدر، حيث توجد الأشغال.