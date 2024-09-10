أوشيش يعلن عن إيداع طعن أمام المحكمة الدستورية

ذكرت مديرية حملة مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم، أن المعني "سيودع الطعن المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية".

أفاد بيان مديرية الحملة الانتخابية "عقب الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، وإعمالا لحقنا في الطعن في النتائج والأرقام المقدمة من طرف ذات السلطة التي وقفنا على غموضها، تناقضها وتضاربها، فإن الرفيق يوسف سيودع طعنا على مستوى مقر المحكمة الدستورية اليوم على الساعة الثالثة زوالا".

وكان أوشيش عقد ندوة صحفية، أمس، أبدى فيها رفضه للنتائج المقدمة من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ووصفها بـ"المزيفة"، ودعا إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وإقرار تدابير تمنع تكرار