ممنوع تحويل التلاميذ بين المدارس في هذه الحالات

أقرت وزارة التربية الوطنية حزمة "ممنوعات"، تخص عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، حيث حذّرت الوصاية مديري المؤسسات التربوية، من تغيير مدارس مترشحي "البيام"، و"الباك"، سواء داخل الولاية أو خارجها، بعد منتصف شهر أفريل، كأقصى أجل، مع منع تحويل أي تلميذ، "منعا باتا"، من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة، خلال السنة الدراسية.

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريها الولائيين، بناء على القرار رقم 48 المؤرخ في أول سبتمبر 2024، بخصوص "إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى". وتهدف هذه الترتيبات، حسب المنشور رقم 182، المؤرخ في 5 سبتمبر الجاري، إلى تسهيل إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم، وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها، إضافة إلى تقليص آجال تجسيد الإجراء، وضمان الشفافية والمصداقية في إجراء التحويل، مع جعل إجراء التحويل لا ماديا.