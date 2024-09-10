هذا ما طلبه وزيرالصناعة من مسؤولي مصنع "فيات"

استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون الرئيس المدير العام لمجمع "ستيلانتيس" الجزائر راوي الباجي للوقوف على جميع الانشغالات.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن "الوزير استمع إلى عرض مفصل حول نشاط تصنيع السيارات السياحية والنفعية لعلامة فيات وكذا مدى تقدم أشغال إنشاء وحدات التلحيم، القولبة وطلاء السيارات، إضافة إلى التطرق إلى اتفاقيات مع الموردين والمناولين المحليين من أجل بلوغ نسبة الإدماج المقررة في دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط تصنيع المركبات".

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للمجمع على "المحور المتعلق بتشغيل اليد العاملة الجزائرية والعمل على تكوينها حسب المعايير الدولية في هذا المجال، حيث أن المصنع يشغل حاليا أكثر من 1000 عامل تم تكوين عدد كبير منهم".

وفي الأخير، شدد عون، حسب بيان الوزارة على "ضرورة الرفع من القدرات الإنتاجية للمصنع بهدف تلبية احتياجات السوق مع استعداد الوزارة لمرافقة هذا المشروع وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضه من أجل تحقيق الأهداف المسطرة".