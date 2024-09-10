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الديوان الوطني للخدمات الجامعية يقدم خدماته للمؤسسات

10 سبتمبر 2024 ()

38serv

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أصبح بإمكان الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة له القيام بنشاطات وخدمات وأشغال زيادة على مهمته الرئيسية، تتعلق بإيجار الهياكل وتقديم خدمات الإطعام والإيواء لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة، وتنظيم الندوات والملتقيات والاحتفالات على أساس عقد أو صفقة أو اتفاقية.

 حدّد القرار الوزاري المؤرخ في 11 أوت الماضي، الصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

 وتتمثل هذه النشاطات والخدمات والأشغال في إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان، وتقديم خدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية، على أن تكون هذه النشاطات والخدمات موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية، كما يمكن أن تكون بواسطة طلب، فتتضمن وجوبا تحديد موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الإسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.

وأشار القرار الوزاري إلى أن كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال يقدم للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، الذي يحدد القائمة الإسمية للأعوان التابعين للديوان الذين يدعون لتأدية هذه النشاطات والخدمات والأشغال.

 

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