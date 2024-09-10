فوز سهل لـ "الخضر"

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا سهلا على أرضية ملعب العاصمة الليبيرية، مونروفيا.

أمام منتخب ليبيري متواضع، سيطر أشبال بيتكوفيتش على كافة أطوار اللقاء، بداية اللحظات الأولى أين استطاعوا التأقلم بسرعة مع أرضية الميدان المعشوشبة اصطناعيا. واستطاعوا في الدقيقة 15 من افتتاح باب التسجيل عن طريق أمين غويري الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي جيد على الأطراف.

ولم تمر سوى 10 دقائق حتى ضاعف آدم زرقان النتيجة بتسديدة من خارج منطقة 18 متر. أما في المرحلة الثانية، فحاول لاعبو ليبيريا العودة في النتيجة بالخروج من منطقتهم لكنهم اصطدموا بمحدودية إمكانياتهم وقلة خبرتهم.

وخلال الشوط الثاني، هدد رفاق المتألق غويري تعميق الفارق عبر هجمات عكسية، كللت إحداها بهدف ثالث في الدقيقة 78، فبعد عمل رائع من البديل واللاعب الجديد لنادي السد القطري، يوسف عطل، هذا الأخير سدد بقوة صدها الحارس لكن السفاح بغداد بونجاح كان في المكان المناسب وسجل الثالث بسهولة.

وبهذا الفوز يحتل "الخضر" المرتبة الأولى في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بست نقاط.

مجريات اللقاء:

* نهاية اللقاء.

*6 دقائق وقت بدل الضائع.

د 86 : أمين غويري يترك مكانه لأمير سعيود.

د 81: خاسف يأخذ مكان حجام.

* الهدف الثالث:

د 80: بونجاح يوقع الهدف الثالث.

د 77 : خروج بن زية، فارسي، بن رحمة، ودخول عطال، بونجاح، قندوسي.

* د 57 : أمين غويري انطلق في هجمة معاكسة، لكن ظهر جليا أن أرضية الميدان أعاقته.

* منتخب ليبريا خرج من منطقته في هذه المرحلة الثانية لكن عناصره تفتقر للخبرة.

* الهدف الثاني:

* د 25 : آدم زرقان يضيف الثاني.

* الهدف الأول:

د 15: أمين غويري يفتتح باب التسجيل

* المنتخب الليبيري ملتف حول حارسه، ما شكل صعوبات لرفاق ماندي بالقرب من منطقة العمليات.

* "الخضر" يسيطرون على الكرة.

د5 : أول ركنية لـ "الخضر" لم تأت بجديد.

* حضور جماهيري متسوط في ملعب مونروفيا.

* بداية اللقاء.

* اللقاء يلعب على أرضية ميدان من العشب الإصطناعي.

التشكيلة:

ماندريا، توقاي، ماندي، بن سبعيني، حجام،فارسي، زرقان، زروقي، بن زية، بن رحمة، غويري.