معسكر: اضطرابات في التزود بالماء الشروب بأربع بلديات

تشهد أربع بلديات بولاية معسكر ابتداءً من اليوم الثلاثاء اضطرابات في التزويد بالماء الشروب جراء أشغال الصيانة، وفقًا لما أفادت به وحدة الجزائرية للمياه.

ويخص هذا الاضطراب بلديات العلايمية، عقاز، رأس العين عميروش، وسيق، وذلك بسبب أشغال انطلقت اليوم لإصلاح تسربات مائية على مستوى قناة الجر الرئيسية ذات قطر 600 ملم، التابعة لنظام التحويل مستغانم ـ أرزيو ـ وهران (الماو)، والممونة لرواق العلايمية ـ عقاز والمتواجدة ببلدية رأس العين عميروش، حسب نفس المصدر.

وأشارت نفس الوحدة إلى أن عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى البلديات المذكورة ستستأنف تدريجيًا مباشرة بعد انتهاء هذه الأشغال.