سليماني سيبدأ من براقي

سيخوض إسلام سليماني أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد - القديم شباب بلوزداد، مساء اليوم، بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ووقع سليماني، صبيحة اليوم، بمقر مجمع مادار بالحامة عقدا يمتد لموسمين مع الفريق بحضور رئيس المجمع، شرف الدين عمارة.

وسيحمل ابن عين البنيان القميص رقم 13 في المنافسة المحلية، على أن يحمل الرقم 20 في مباريات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، كون الرقم 13 الذي يحبذه اللاعب كان من نصيب أسامة درفلو في المنافسة القارية، وهذا قبل رحيله مباشرة بعد مباراتي الدور التصفوي الأول أمام ليوبار الكونغولي.

ويرتقب أن يكون أول ظهور رسمي لسليماني بألوان الشباب يوم 29 سبتمبر المقبل، بمناسبة استقبال وفاق سطيف برسم الجولة الثانية من بطولة الموسم الجديد، بالمقابل ستتأجل مشاركته الأولى في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية إلى دور المجموعات، كونه غير مؤهل حاليا وغير معني بمباريات الدور التمهيدي المقبل أمام نادي الجمارك البوركينابي.