لقاء مرتقب بين الرئيس تبون ورئيس دولة الإمارات

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بنزايد آل نهيان اتفقا خلالها على لقاء قريب بينهما.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تقدم له بالتهاني باسمه وباسم الشعب الإماراتي على فوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، متمنيا له التوفيق والسداد. "

وأضاف المصدر ذاته "وبدوره شكر رئيس الجمهورية، رئيس دولة الإمارات ومن خلاله كل العائلة الكريمة الحاكمة وحكام الإمارات، متمنيا له وللشعب الإماراتي مزيدا من الرقيّ، كما اتفق القائدان على لقاء قريب يجمعهما."