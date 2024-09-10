الوفد الجزائري يعود الى أرض الوطن بـ11 ميدالية

عاد الوفد الجزائري المشارك في الألعاب البارالمبية 2024 بباريس إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، مرصعًا بـ 11 ميدالية، منها 6 ذهبيات.

وكان في استقبال الوفد الجزائري، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو، بالإضافة إلى عائلات الرياضيين.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله للوفد الرياضي الجزائري، جدد الوزير تهانيه "لكل الرياضيين والطواقم الفنية وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية على هذه النتائج الجيدة المتحصَّل عليها"، مضيفًا: "كل الشكر لهم وهنيئًا بالمرتبة الأولى إفريقيا وعربيًا، وهي مرتبة جد مشرفة".

وأضاف الوزير: "كل هذه الإنجازات تعود إلى الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وفر إمكانيات كبيرة للرياضيين ... القادم أفضل من خلال مرافقة أفضل لتحقيق نتائج أحسن في المستقبل القريب".

من جهتها، صرحت السيدة كريكو قائلة: "نحن سعداء جدًا بالنتائج المشرفة التي حققتها النخبة الرياضية من فئة ذوي الهمم. في الحقيقة، كنا واثقين ومتأكدين من قدراتهم بالنظر إلى إرادتهم الكبيرة والإمكانيات المتوفرة التي رافقتهم".

وأضافت: "ثقتنا كانت كبيرة في فئة ذوي الهمم بالنظر إلى إبداعاتهم في كل المجالات، لا سيما في الرياضة. نتمنى التوفيق لهذه النخبة الرياضية لتحقيق نتائج مشرفة أكثر".

وخلال مشاركتها في الطبعة الـ 17 للألعاب البارالمبية، حصدت الجزائر 11 ميدالية (6 ذهبيات و5 برونزيات).

وتوج بالمعدن النفيس كل من: عثماني إسكندر جميل في اختصاصي (100 م و400 م/T13)، إضافة إلى صفية جلال (رمي الجلة/F57)، نسيمة صايفي (رمي القرص/F57)، عبد القادر بوعامر في الجودو (-60 كلغ/J1) وإبراهيم قندوز (200 متر في الباراكانوي كاياك / KL3).

أما البرونزيات الخمس، فقد كانت من نصيب كل من: نسيمة صايفي (رمي الجلة/F57)، أحمد مهيدب (رمي الصولجان/F32)، حمري ليندا (القفز الطويل/F12)، ولد قويدر إسحاق (جودو/-60 كلغ/D2) وحسين بتير (الحمل بالقوة/ 65 كلغ).

وبوفد يتكون من 26 رياضيًا (18 رجلًا و8 سيدات)، أنهت الجزائر مشاركتها البارالمبية في المركز الـ 25 من أصل 186 دولة مشاركة في جدول الترتيب، متصدرة بذلك الدول العربية والإفريقية.