حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية بخنشلة

تمكن عناصر الأمن بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار التابعة لأمن ولاية خنشلة من حجز 6,751 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، حسبما أُفيد اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة بشأن عزم أحد الأشخاص على جلب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى ولايات الجنوب إلى ولاية خنشلة، ليتم إعداد خطة أمنية للإيقاع بالشخص المشتبه فيه.

وباستغلال عنصر الاستعلام، تم توقيف مركبة نفعية على متنها شخصان يبلغان من العمر 29 و32 سنة، وبحوزتهما 6,751 كبسولة من المؤثرات العقلية. وبعد ذلك، تم التوصل إلى شريكهما البالغ من العمر 34 سنة، حيث تم توقيفه وتفتيش مسكنه، حيث ضُبطت وحُجزت أسلحة، وتم تحويل المشتبه فيهم الثلاثة مع المحجوزات إلى مقر المصلحة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إعداد ملف جزائي ضد الأشخاص الموقوفين، قُدِّموا على إثره أمام الجهات القضائية المختصة.