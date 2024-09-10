بوتين يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وقد جاء في رسالة التهنئة للرئيس بوتين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، تأكيده على أن الانتصار "المقنع في الانتخابات، يدل على مكانة الرئيس بين مواطنيه"، معربا عن تطلعه لنقل إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الذي وُقع العام الماضي بين الجزائر وروسيا، إلى مستوى نوعي جديد .

وأكد الرئيس بوتين، حسب نفس المصدر، عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البنّاء من خلال الجهود المشتركة إلى أقصى حدّ ممكن لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.