"يونيسف" الجزائر تعين الملاكمة خليف "بطلة حقوق الطفل"

عين مكتب منظمة "يونيسف" في الجزائر، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، المتوجة بذهبية الألعاب الأولمبية باريس 2024، "بطلة لحقوق الطفل". جاء هذا التعيين خلال حفل خاص نظم يوم الإثنين في الجزائر العاصمة.

وأوضحت "يونيسف" في بيان لها أن "الحفل الرسمي نظم للإشادة بالمشوار المثالي والملهم للبطلة الأولمبية إيمان خليف، وتسجيل انخراطها الدائم في فتح أجندة حقوق الطفل، وذلك منذ تعيينها كسفيرة وطنية لليونيسف في 31 ديسمبر 2023".

وحضر الحفل أليخاندرو الفاراز، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، بالإضافة إلى العديد من ممثلي مكتب "يونيسف" وعائلاتهم.

وفي كلمتها، صرحت ممثلة مكتب منظمة "يونيسف" في الجزائر، كتارينا جوهانسون، قائلة: "نحن فخورون جدًا بتواجدك معنا والاحتفال مع الزملاء والعائلات ببطلتنا الأولمبية وسفيرة اليونيسف. من أعماق القلب وباسم فريق منظمتنا، أهنئك بالتتويج المحقق. نكن لك كل التقدير والاحترام لموهبة الملاكمة التي تتمتعين بها، كفاحك، قوتك الذهنية ولطافتك."

وأضافت جوهانسون: "إيمان، أنت قدوة ليس فقط للأطفال والشباب، لكن أيضًا للكبار في الجزائر والعالم بأسره. برهنتِ أن الحلم يمكن أن يتحقق (...) نحتفل معك بالتتويج الأولمبي وأيضًا بتجندك تجاه الأطفال وعهدة اليونيسف. أنت لستِ فقط بطلة في الملاكمة، بل أيضًا بطلة حقوق الطفل."

من جهته، صرح المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر، أليخاندرو الفاراز: "نحن فخورون بكِ لأنك ترسخين فعلاً قيمنا. نريد أن نقول لكِ كذلك، أننا متضامنون معكِ كثيرًا بسبب ما عشتِه. لقد كافحتِ فوق الحلبة وخارجها... أنت مثال لنا جميعًا وبطلة رائعة."

وبدورها، شكرت البطلة الأولمبية الجزائرية "أسرة اليونيسف" على الحفل المنظم على شرفها، قائلة: "أهدي ذهبيتي الأولمبية إلى كل الأطفال. أنا واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي. هذا فخر لي وأنا عازمة على مواصلة عملي مع المنظمة وأن أكون قدوة للأطفال والشباب."