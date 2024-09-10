وفد من وزارة البيئة بغليزان

حل أمس الاثنين، وفد عن وزارة البيئة، ممثلا في المدير المركزي للسياسة البيئية بالوزارة المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للنفايات، ومفتشة مركزية بذات الوزارة، إلى جانب مدير تقني بالوكالة الوطنية للنفايات، أين استقبلوا من لدن السيد سامي مجوبي والي غليزان، وبحضور الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، ومدير البيئة، ومدير مؤسسة نظيف 48، وهذا طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة البيئة الممثلة في الوكالة الوطنية للنفايات،ووزارة الداخلية،والجماعات المحلية،والتهيئة العمرانية.

حيث تم استلام، ووضع تحت التصرف محطة عصارة النفايات السائلة التي تم إنجازها بمركز الردم التقني ببلدية وادي الجمعة،والتي من شأنها معالجة،واستغلال ما تفرزه هذه النفايات ، حفاظا على الصحة العمومية،والبيئة تنفيذا،وتجسيدا لوعد الوالي خلال الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا إلى المنطقة.وتم بالمقابل الاتفاق،و التعهد على إعلان طلب العروض نهاية شهر سبتمبر 2024 لانجاز الخندق الثالث بمركز الردم التقني ببلدية وادي الجمعة،والشروع في إنجاز مركز الفرز بذات المؤسسة،إلى جانب مواصلة الإجراءات للقضاء على كل المفارغ العشوائية المحصاة عبر الولاية على بلديات غرار مازونة ،سيدي أمحمد بن علي ،وادي أرهيو .