الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مواصلة العمل مع الرئيس تبون

باركت وزارة الخارجية الأمريكية، ليلة الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وأكدت الولايات المتحدة اهتمامها بتعزيز العلاقات مع الجزائر وإرادتها في العمل مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعميقها خلال عهدته الثانية.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن الولايات المتحدة أكدت عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة العمل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعميق العلاقات خلال فترة رئاسته الثانية.