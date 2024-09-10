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جديد الطعن في نتائج رئاسيات 2024

10 سبتمبر 2024 ()
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كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري, اليوم الثلاثاء، بأن رئيس المحكمة، عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، عبد العالي شريف حساني ويوسف أوشيش.

 وصرَح بوخاري للتلفزيون العمومي، بأن فوجي العمل "شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

ولاحقا، سيبدأ حسبه، "سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة ب 10 أيام".

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