السنوار يهنئ الرئيس تبون

‏بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس" يحيى السنوار مساء أمس الثلاثاء برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وبارك السنوار في رسالة التهنئة، تجديد ثقة الشعب الجزائري للرئيس تبون لقيادة البلاد متمنيا له التوفيق والإعانة لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل.

وأشار السنوار الى أنه "يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة "طوفان الأقصى" بالرغم مما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وجدد رئيس حركة حماس، "تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولا لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم الشعب بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".