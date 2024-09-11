الأرصاد الجوية تحذر (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بغرب وجنوب الوطن.

ففي نشرية خاصة باللون الأحمر، حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس، على ولايتي بشار والنعامة.

ويتوقع ذات المصدر تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد، بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس، على ولايات البيض، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر وسعيدة.

كما نبهت ذات المصالح إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، إلى غاية منتصف الليل، على ولايات إليزي، جانت، تمنراست، برج باجي مختار وإن ڤزام.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفقة بتطاير كثيف للرمال، بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر يوم غد الخميس، على ولايات تيميمون، بشار، بني عباس وتندوف.