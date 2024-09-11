في اليوم الـ341 من العدوان: ارتفاع حصيلة شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم، قصفه المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ341

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف الاحتلال الصهيوني لعدة مناطق في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس. كما استشهد صياد فلسطيني جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس. وفي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين. أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة بالمخيم. وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وعلى منزل في محيط أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، والجنوبية الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ومنذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41.020 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب 94.925 آخرون، كما لاتزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.