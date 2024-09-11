مستغانم: شبكة سرقة المواشي وراء القضبان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ماسرة، بأمن ولاية مستغانم، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، مع توقيف 5 متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة.

القضية جاءت بناء على شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة ماسرة، مفادها تعرضه لعملية السرقة التي طالت 16 رأسا من الأغنام من داخل إسطبل.

التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من تحديد هوية 5 مشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع 11 رأسا من الأغنام، وحجز مركبة من نوع "مازدا" مستعملة في عملية سرقة ونقل المواشي.

وتم الحكم على الموقوفين بقضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة سرقة المواشي باستعمال مركبة ذات محرك، مع توفر ظرفي الليل والتسلق.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.